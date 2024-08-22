Смерчи прогнозируют с 23 до 25 августа на Черноморском побережье Кубани

МЧС объявило штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, утром и до конца суток 23 августа, а также 24 и 25 августа на участке Черноморского побережья от Анапы до Магри будет опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей курортов просят быть внимательными и соблюдать необходимые правила безопасности. При появлении смерчей в море необходимо незамедлительно покинуть пляж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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