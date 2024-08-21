Сильный дождь с грозой и градом прогнозируют до 24 августа в Краснодарском крае

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае на 22, 23 и 24 августа.

По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, а также не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах во время дождя

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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