Пекло возвращается: Вильфанд предупредил о жаре до +38 °С в Краснодарском крае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в ряде российских регионов, в том числе на юге на следующей неделе снова ожидается жара.

По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае и Крыму, а также в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях прогнозируется до +38 °С.

«В течение следующей недели температура в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области — до +38 °С. Постепенное нарастание с понедельника. Температура воды на черноморском побережье — +27…+28 °С, в приморских городах Крыма — +26 °С», — цитирует Романа Вильфанда RT.

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