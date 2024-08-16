Бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины осени

В федеральном Гидрометцентре заявили, что в 2024 году бархатный сезон продлится почти на месяц дольше — до середины октября.

Сейчас Азовское побережье забито людьми — отдыхающие приезжают туда со всей страны. Местные отдыхающие уверены, что так же будет и в сентябре.

«Народу очень много, практически как в начале лета. У нас сезон, мы работаем до 10 сентября», — делится спасатель муниципальной службы спасения Ейска Владимир Грызун.

«Мы обычно работаем примерно числа до 15-20 сентября, но в последние несколько — нет. Но сейчас погода нас сильно воодушевляет», — добавляет арендатор пляжа Яков Сидоренко.

В этом году спрос на отдых на Кубани в бархатный сезон вырос на 22%: многие заранее забронировали билеты и номера в гостиницах края на сентябрь. Наибольшей популярностью пользуются Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район.

«Довольны все. Загрузка везде превышает 70-75%. В этом году все отельеры Краснодарского края больше на 15-20%, чем в прошлом году», — отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

В ассоциации отельеров отмечают, что в бархатный сезон туристов очень привлекают цены на путевки и отели.

«Можно найти хорошие отели от 1,4 тыс. рублей за сутки на человека, а полноценную путевку в отели, то есть с трехразовым питанием, со своим пляжем, с лечебными процедурами, — от 3,4 тыс. в сутки на человека», — объясняет председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

«Хорошо отдохнуть в бархатный сезон можно, не выезжая за пределы Краснодара, например, на городском пляже в микрорайоне Гидростроителей. Сегодня здесь много людей, несмотря на будний день. Купаться здесь запрещено, потому люди просто загорают и отдыхают. На пляжной территории даже есть водные развлечения — можно арендовать сап или прокатиться на надувной лодке», — говорит корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

По прогнозам синоптиков, бархатный сезон продлится до середины октября, а погода комфортной будет и в ноябре.

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