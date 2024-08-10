Более 5 млн человек уже отдохнули в Сочи с начала 2024 года

Всего по итогам текущего года власти курорта планируют принять свыше 7,8 млн отдыхающих со всей страны.

Сочи встретил 5-миллионного туриста. Им стала жительница Москвы Наталья Кузнецова. Женщина прилетела на отдых с мужем и двумя детьми.

Для отдыхающих на курорте доступны 170 современных пляжей и 165 рекреационных объектов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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