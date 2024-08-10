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Более 5 млн человек уже отдохнули в Сочи с начала 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-5-mln-chelovek-uzhe-otdohnuli-v-sochi-s-nachala-2024-goda
Более 5 млн человек уже отдохнули в Сочи с начала 2024 года
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всего по итогам текущего года власти курорта планируют принять свыше 7,8 млн отдыхающих со всей страны.

Сочи встретил 5-миллионного туриста. Им стала жительница Москвы Наталья Кузнецова. Женщина прилетела на отдых с мужем и двумя детьми.

Для отдыхающих на курорте доступны 170 современных пляжей и 165 рекреационных объектов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: около 1,5 млн человек посетили природные и туристические маршруты в Сочи. На горных курортах и природных территориях в этом году оборудовали более 150 троп и веломаршрутов различной степени сложности.

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