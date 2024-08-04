Около 1,5 млн человек посетили природные и туристические маршруты в Сочи

В Сочи на горных курортах и на природных территориях в этом году оборудовали более 150 троп и веломаршрутов различной степени сложности.

В этом году турмашрутами прошли уже 1,5 млн человек. Эта цифра на 30% больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью у туристов пользуются комплексы нацпарка «Змейковские водопады», «33 водопада», «Водопады Псыдах и Шапсуг», которые благоустроили к лету. Также много гостей побывали на горе Большой Ахун, в Агурском ущелье и на Ажеке.

В Кавказском заповеднике работают девять многодневных туристических маршрутов. На каждом из них обустроены пешеходные тропы и оборудованы места для стоянок и ночевок. Самыми популярными из них стали 30-й маршрут «Через горы к морю» и походы из горного кластера к озеру Зеркальному и на Бзерпинский карниз, где в середине августа можно наблюдать метеорный поток Персеиды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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