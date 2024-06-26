Два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида открыли в горах Сочи

Вершина Черная Пирамида на хребте Аибга — самая верхняя точка Красной Поляны. Она находится на высоте 2 тыс. 375 м над уровнем моря.

С Черной Пирамиды открывается полный панорамный обзор на пики Большого Кавказа, долину реки Мзымта и горные поселки вдоль ее берега. К вершине открыли два новых турмаршрута.

Первый маршрут подойдет для людей без спецподготовки, он рассчитан на 40 минут. По нему туристов отправляют в альпинистском снаряжении со шлемом, чтобы обеспечить безопасность во время восхождения.

На втором маршруте предусмотрели путь по кольцевой тропе на участке со скалами, оборудованному металлическими конструкциями. Восхождение займет 60 минут. Для туристов здесь также потребуется специальная экипировка.

«Всего в Краснодарском крае порядка 200 сертифицированных пеших маршрутов общей протяженностью более 4 тыс. км. В этом году мы проведем работы еще на 40 пеших маршрутах и увеличим общую протяженность еще на 500 км», — отметил врио главы минкурортов Кубани Михаил Зарицкий.

По словам главы ведомства, наибольшее число туристских маршрутов проходят в горной и предгорной зонах региона — в Апшеронском, Мостовском, Отрадненском, Северском и Туапсинском районах, а также в Сочи, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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