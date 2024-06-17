Легендарный 30-й маршрут «Через горы к морю» откроется в Кавказском заповеднике

Сезон походов по легендарной «Тридцатке» в этом году стартует с 18 июня.

По данным пресс-службы Кавказского заповедника, приказ об открытии маршрута № 30 «Через горы к Черному морю» подписал директор Кавказского заповедника. Однако, маршрут открывается с ограничениями, туристам будут доступны не все варианты прохождения маршрута.

«С 18 июня из всех вариантов прохождения «Тридцатки» полностью открыт будет только маршрут № 30Б. На остальных действуют ограничения и изменения в нитке маршрутов. Связано это с восстановительными работами в районе Гузерипльского и Армянского перевалов. Там сейчас госинспекторы восстанавливают разрушенную селем тропу. Пройти этот участок сейчас не представляется возможным», — сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

В связи с этим туристам, планирующим поход по «Тридцатке», нужно внимательно ознакомиться с ограничениями: маршрут № 30В «К приюту Фишт через озеро Псенодах» можно пройти от КПП Лагонаки до приюта Фишт и обратно, за исключением участка через Армянский и Гузерипльский перевалы. Туристы, которые выйдут на маршрут через Яворовую поляну, должны будут свернуть на Инструкторскую щель и далее через Фишт-Отштеновский перевал двигаться к приюту «Фишт».

Маршруты № 30А и №30Г пока закрыты для посещения на всем протяжении маршрутов, сообщает Telegram-канал Кавказского заповедника.

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