Все пляжи Сочи временно закрыли для купания из-за непогоды

Из-за дождей и усилившегося ветра 24 августа пляжи курорта для обеспечения безопасности отдыхающих закрыли для купания.

Все предприятия и организации, а также жителей и туристов заранее предупредили о надвигающейся непогоде. Пользователям пляжей дополнительно разослали предупреждения.

Неблагоприятный прогноз погоды в Сочи и Сириусе действует с 23 по 25 августа включительно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи и Сириусе 24 августа ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. Из-за сильного ветра в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 20 самолетов.