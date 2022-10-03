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Российский поп-певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи

Происшествия
03.10.2022 07:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskij-pop-pevets-konstantin-legostaev-propal-bez-vesti-v-sochi
Фото vk.com/legostaevfm

Об исчезновении экс-участника «Фабрики звезд» и фронтмена группы «Dельта» стало известно в ночь на 3 октября. Сообщается, что 46-летний музыкант пошел купаться и не вернулся.

Певец приехал в Сочи на съемки нового клипа и успел отснять часть материала. По свидетельствам очевидцев, 2 октября около 16:50 Константин Легостаев отправился купаться и на берег не вернулся.

Коллеги Легостаева обратились в экстренные службы, ведутся поиски, пишет газета «Известия».

Менеджер певца Владимир Белов и подруга Константина подтвердили сведения об исчезновении Легостаева. Женщина рассказала, что ночью подала заявление в полицию. Семья исполнителя заявлений о его исчезновении не делала, сообщает Starhit.

«В полицию поступило сообщение, что не могут связаться с Легостаевым, проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Константин Легостаев известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева.

В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 октября жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов.

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