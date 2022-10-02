Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов

Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным синоптиков, ночью и утром 3 октября в Сочи местами пройдут сильные грозовые дожди.

Ветер усилится и утром 3 октября сменит направление с юго-восточного на северо-западный. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, в течение суток в Сочи прогнозируют усиление волнения моря до четырех баллов.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Также рекомендуется предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения ЧС звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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