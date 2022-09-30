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В Краснодарском крае со 2 по 4 октября ожидаются ливни и грозы

Общество
30.09.2022 11:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-so-2-po-4-oktyabrya-ozhidayutsya-livni-i-grozy
В Краснодарском крае со 2 по 4 октября ожидаются ливни и грозы
Фото pexels.com

В МЧС объявили штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений.

По данным синоптиков, со 2 по 4 октября местами в крае ожидаются ливни и грозы. Также метеорологи прогнозируют град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Со 2 по 3 октября на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС необходимо звонить на номера пожарных и спасателей: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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