В Краснодарском крае со 2 по 4 октября ожидаются ливни и грозы

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В МЧС объявили штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений.

По данным синоптиков, со 2 по 4 октября местами в крае ожидаются ливни и грозы. Также метеорологи прогнозируют град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Со 2 по 3 октября на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС необходимо звонить на номера пожарных и спасателей: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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