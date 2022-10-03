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В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева

Происшествия
03.10.2022 12:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-nashli-propavshego-pevtsa-konstantina-legostaeva
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева

Мужчина пропал вечером 2 октября. Он находился на одном из пляжей в Центральном районе города.

Утром 3 октября местные жители увидели пропавшего Константина Легостаева на улице Первомайской и сообщили об этом правоохранителям.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю продолжается проведение доследственной проверки по сообщению о безвестном исчезновении 46-летнего Константина Легостаева», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас Легостаев находится в следственном отделе Сочи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, где мужчина находился последние 12 часов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне вечером 46-летний Легостаев пошел купаться в море и не вернулся на берег.

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