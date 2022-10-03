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СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева

Происшествия
03.10.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nachal-proverku-po-faktu-ischeznoveniya-v-sochi-pevtsa-konstantina-legostaeva
СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчина пропал вечером 2 октября. Он находился на одном из пляжей в Центральном районе города.

По предварительным данным, 46-летний мужчина направился в море и на берег не вернулся. До настоящего времени местонахождение Константина Легостаева не неизвестно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы мужчины: рост около 182 см, спортивного телосложения. Организовали поисково-спасательные мероприятия, в том числе вдоль прибрежной линии с привлечением сотрудников экстренных служб и полиции.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Константина Легостаева, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (8624) 48-03-50 или 02.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», менеджер певца Владимир Белов и подруга Константина подтвердили сведения об исчезновении Легостаева. Женщина рассказала, что ночью подала заявление в полицию. Семья исполнителя заявлений о его исчезновении не делала.

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