Российские хакеры узнали имена причастных к атаке на танкеры в Черном море

Хакеры из группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» взломали один из персональных компьютеров командования Военно-морских сил Украины и узнали имена тех, кто атаковал российские танкеры у берегов Турции.

К атаке на танкер Midvolga 2 и другие суда причастны служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. Она относится к воинской части А4770. Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов:

начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович;

старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович;

оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич;

старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович.

Также удалось получить фотографии боевиков. По информации хакеров, военнослужащие из этой бригады ранее совершали нападения на Крым, Новороссийск и Геленджик, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотник 2 декабря атаковал российский танкер Midvolga 2 с растительным маслом в Черном море. Ранее у берегов Турции загорелся танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии в сторону Новороссийска.

Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море и предупредил, что в ответ Россия расширит удары по портам Украины и по заходящим в них судам.

Подпишись, здесь всегда интересно.