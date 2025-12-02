Беспилотник атаковал российский танкер с растительным маслом в Черном море

Дрон утром 2 декабря атаковал судно Midvolga 2, которое следовало в грузинский порт.

По данным Росморречфлота, теплоход получил незначительные повреждения надстройки. Никто из команды судна не пострадал.

«2 декабря в 08:00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход Midvolga 2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет», — сообщили в ведомстве.

Связь с судном и судовладельцем установили. Сейчас теплоход самостоятельно движется к порту Синоп, сообщает ТАСС.

По данным управления мореходства Турции, танкер перевозил растительное масло из России в Грузию. Его атаковали у побережья Турции.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья, следуя из России в Грузию с грузом подсолнечного масла», — написало ведомство в официальной социальной сети.

Читайте также: на Кубани в течение дня подсчитают ущерб от атаки БПЛА ночью 2 декабря. Ночью вторника Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. В результате пострадали объекты в Северском районе и Туапсинском округе.

