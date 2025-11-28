В Черном море загорелся танкер, направлявшийся в Новороссийск

У берегов Турции 28 ноября загорелся танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии. К судну направились спасатели.

В Главном управлении мореходства Турции сообщили, что пожар произошел из-за внешнего воздействия. Подробные обстоятельства возгорания пока не известны.

Танкер следовал в Новороссийск без груза. На его борту находятся 25 членов экипажа. По данным управления, их состояние в норме. Спасатели уже отправились к судну для эвакуации экипажа, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Туапсе в начале ноября обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Экипаж танкера эвакуировали, никто не пострадал. На судне начался пожар. Была повреждена палубная надстройка. Оперативные службы потушили пожар и осмотрели место происшествия.

