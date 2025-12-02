Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море

Президент России Владимир Путин 2 декабря прокомментировал ситуацию с украинскими атаками на танкеры в Черном море.

Отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет», лидер РФ подчеркнул, что это произошло в особой экономической зоне третьего государства.

«Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, — это пиратство», — отметил Путин.

Президент добавил, что в ответ на удары со стороны киевского режима по танкерам Россия расширит удары по портам Украины и по заходящим в них судам. Кроме того, если атаки на танкеры продолжатся, РФ рассмотрит ответные меры в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции

«Я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность», — отметил Путин.

По его словам, самым радикальным способом будет отрезать Украину от моря.

«Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом», — приводит слова президента ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотник 2 декабря атаковал российский танкер с растительным маслом в Черном море. Он подвергся нападению в 80 милях от побережья Турции, следуя из России в Грузию. Теплоход получил незначительные повреждения надстройки. Никто из команды судна не пострадал.

Ранее у берегов Турции загорелся танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии в сторону Новороссийска.

Подпишись, здесь всегда интересно.