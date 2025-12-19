Росморречфлот закрыл паромную линию между Сочи и турецким Трабзоном

Паром совершил несколько попыток захода в морпорт Сочи. Одна из них была в тестовом режиме, вторая — пассажирская. Разрешения на вход в порт Seabridge ни разу не получил.

О закрытии морской линии «Лидер Лайн» сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. Линия предполагала, что Seabridge будет курсировать между портами турецкого Трабзона и Сочи.

Обращение в Федеральное агентство морского и речного транспорта направил губернатор Вениамин Кондратьев. В документе говорилось о том, что инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В частности, морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием — у пункта недостаточно мобильных досмотровых комплексов. Их нехватка существенно повышает уязвимость контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Кроме того, морвокзал расположен в историческом центре города, где гуляет много туристов, потому движение дополнительного транспорта сильно повредит курорту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пассажирское судно Seabridge должно было выполнить первый за 14 лет рейс из турецкого Трабзона в Сочи. Однако 6 ноября оно не смогло получить разрешение на заход в порт города-курорта. Паром Seabridge вернулся в Турцию после отказа захода в Сочи. На борту судна находились 18 россиян и 2 турецких гражданина.

Андрей Прошунин отметил, что до Олимпиады в Сочи в 2014 году между курортом и Трабзоном работала паромная линия, тогда жители и гости города жаловались на неудобства и отсутствие безопасности.

