Власти Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом Seabridge

Позиция администрации Краснодарского края относительно парома Seabridge осталась прежней: принять судно в порту Сочи не представляется возможным.

Как ранее отмечал губернатор Вениамин Кондратьев, портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов.

Глава региона указывал и на ряд других препятствий, которые не позволяют обеспечить необходимую безопасность. В частности, морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием. Это создает угрозу провоза опасных и запрещенных материалов.

Паром перевозит пассажиров и машины. Маршруты следования транспорта от парома проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляет много туристов и жителей, и густонаселенные районы. Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта, отмечают власти края.

«Обращений по новой попытке совершения рейса в морпорт Сочи не поступало. Позиция надзорных органов и служб, отвечающих за безопасность тоже не изменилась — это отрицательная оценка возможности возобновления паромного сообщения», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представительство компании Liderline в Трабзоне, что паром возобновит работу 7 декабря. Уже началась продажа билетов на паром.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», месяц назад пассажирское судно Seabridge должно было выполнить первый за 14 лет рейс из турецкого Трабзона в Сочи. Однако 6 ноября оно не смогло получить разрешение на заход в порт города-курорта. До середины дня 7 ноября судно ожидало на внешнем рейде порта Сочи. Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды.

Паром Seabridge вернулся в Турцию после отказа захода в Сочи. На борту судна находились 18 россиян и 2 турецких гражданина. При заходе в Трабзон турецкие граждане были высажены, а российские туристы остались на пароме.

Пассажиры, поверив заявлениям судовладельца и покупая билеты на паром, рискуют оказаться в аналогичной ситуации: когда паром не примут в морском порту Сочи, и ему придется вернуться в Турцию.

