Роскосмос показал снимок с орбиты с последствиями пожара под Новороссийском

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает мониторинг последствий пожара в хуторе Абрау под Новороссийском.

Кадры последствий пожара с орбиты опубликовали в соцсетях. На месте леса в районе Сухой Щели сейчас видно только большой участок выжженной земли.

«Роскосмос продолжает мониторинг последствий пожара в Абрау-Дюрсо. По данным служб МЧС, все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены», — сообщает пресс-служба корпорации в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», природный пожар в районе Сухой Щели разгорелся 14 июля около полудня. Предварительно, одной из основных причин возгорания стал человеческий фактор.

Пожар полностью ликвидировали только 16 июля в 18:05 на площади 62 га. Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра, ускоряющие распространение огня.

Около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара. Также, по оценке экспертов, был нанесен ущерб экологии на сотни миллионов рублей.