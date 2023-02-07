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Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Курганинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-nepogody-vveli-v-kurganinskom-rajone
Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Курганинском районе
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Режим повышенной готовности будет действовать в муниципалитете до 8:00 9 февраля.

Соответствующее постановление подписал глава Курганинского района Андрей Ворушилин. Главы поселений должны принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, а также предупреждению развития возможных ЧС.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений поручили усилить все аварийные и ремонтно-восстановительные подразделения, а также незамедлительно реагировать на сообщения об авариях и нарушениях функционирования систем. В районе организовали круглосуточное дежурство руководительского состава.

Телефоны экстренных служб — 01, 112. «Горячая линия» администрации — 2-71-05 и 2-55-21, сообщает пресс-служба администрации Курганинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим повышенной готовности ввели в Анапе и Ейском районе. Также в Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана.

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