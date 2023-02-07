Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Курганинском районе
Режим повышенной готовности будет действовать в муниципалитете до 8:00 9 февраля.
Соответствующее постановление подписал глава Курганинского района Андрей Ворушилин. Главы поселений должны принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, а также предупреждению развития возможных ЧС.
Руководителям предприятий, организаций и учреждений поручили усилить все аварийные и ремонтно-восстановительные подразделения, а также незамедлительно реагировать на сообщения об авариях и нарушениях функционирования систем. В районе организовали круглосуточное дежурство руководительского состава.
Телефоны экстренных служб — 01, 112. «Горячая линия» администрации — 2-71-05 и 2-55-21, сообщает пресс-служба администрации Курганинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим повышенной готовности ввели в Анапе и Ейском районе. Также в Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана.
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России