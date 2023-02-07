Режим ЧС ввели в центральном районе Новороссийска из-за урагана

Об этом в ходе заседания оперштаба по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы Кубани Вениамина Кондратьева сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что экстренное предупреждение в регионе сохранится до 8 февраля.

«Наиболее сложная ситуация в Новороссийске. Уже сутки в городе дует ураганный ветер, ограничено движение грузового транспорта по федеральной трассе в сторону Геленджика. В Сочи из-за снегопадов сохраняется высокий риск схода снежных лавин. Мне важно понимать ситуацию в каждом муниципалитете, достаточно ли сил и средств, или главам необходима помощь краевых аварийно-спасательных служб, которые готовы в любой момент подключиться к предупреждению и ликвидации последствий стихии», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам Андрея Кравченко, в Новороссийске ветер сорвал кровлю некоторых многоквартирных домов и одной школы, угрозы для жителей нет.

«В пяти школах отсутствовала подача тепла, на данный момент в трех учреждениях ее восстановили. Все массовые отключения света также восстановлены. Организованы пункты обогрева для водителей. Все службы работают в усиленном режиме», — доложил мэр Новороссийска.

В Красной Поляне работают 247 единиц снегоуборочной техники, рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

«На сегодняшний день все горнолыжные трассы открыты и работают в штатном режиме. При необходимости готовы задействовать еще более 100 единиц техники», — сказал Алексей Копайгородский.

В Геленджике с 4:00 к уборке города приступили оперативные службы города. Они очищают дороги от сломанных и поваленных деревьев, а также обрабатывают заявки жителей, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Губернатор поручил главам держать ситуацию под контролем и запрашивать помощь краевого центра в случае ухудшения погоды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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