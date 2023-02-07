Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика

Об этом 7 февраля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что регион находится во власти непогоды уже вторые сутки.

«Особенно сложная ситуация в Новороссийске и Геленджике из-за сильного ветра и гололеда. Для безопасности детей занятия в школах завтра решили отменить», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона добавил, что из-за рисков аварийных отключений электричества на Кубани, он поручил энергетикам организовать дополнительные дежурные бригады. По словам Кондратьева, жители не должны оставаться без тепла и света в такую погоду.

«Налипание мокрого снега на линиях электропередачи может привести к авариям. Мы должны быть готовы к такому развитию ситуации, предусмотреть дополнительные дежурства аварийных бригад коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций для оперативного реагирования», — сказал Кондратьев на заседании оперштаба по непогоде.

Губернатор подчеркнул, что электричество в школы, больницы, детские сады должно поступать бесперебойно. Этому нужно уделить особое внимание.

Вице-губернатор Андрей Прошунин рассказал, что для оперативного устранения энергоаварий в регионе подготовили более 1,1 тыс. бригад, в которые входят более 6,5 тыс. человек и 4,2 тыс. автомобилей и единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор добавил, что погода на Кубани улучшится только концу недели и призвал всех жителей и гостей региона быть аккуратнее на дорогах и беречь себя.

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