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В Ейском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-vveli-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-nepogody
В Ейском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото Oleg Magni, pexels.com

Об этом 7 февраля сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Жителей района призывают не выходить из дома без необходимости, ограничить выезд на личном транспорте и быть внимательными на дорогах и тротуарах.

Кроме того, отдел ГО и ЧС Ейского района рекомендует не подходить близко к линиям электропередачи, мачтам, легким постройкам, металлическим конструкциям, а также рекламным щитам.

«Для органов управления, сил и средств районного звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «Повышенная готовность». Установлен местный уровень реагирования на угрозу чрезвычайной ситуации, в связи с ухудшением погодных условий», — написал Роман Бублик в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Анапе.

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