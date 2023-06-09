Ребенок просил о помощи: мать школьника, избитого в лифте в Краснодаре, рассказала о состоянии сына
По словам женщины, сейчас ее сын чувствует себя хорошо. Ссадины и ушибы уже зажили, но поврежденные зубы еще не лечили.
«Вчера ездили к следователю, так он когда рассказывал опять, как его били, у него руки затряслись, бедный ребенок. Вроде не показывает, что переживает, но видно, что волнуется», — рассказала мама подростка.
Также женщина сообщила о том, что с семьей нападавший так и не вышел на связь, извинений они не получали. Мать подростка выразила недоумение по поводу безучастного поведения очевидцев, которые видели, как мужчина бьет ее сына, но не пришли на помощь.
«Самое ужасное, что ребенок просил о помощи, а мужчина и девушка ничего не сделали, стояли ручки сложив, и им за это ничего не будет», — цитирует «АиФ-Юг» мать пострадавшего школьника.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел еще 22 мая в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской, 69. По словам матери подростка, ее 15-летний сын утром отправился в школу. Он зашел в лифт, в котором уже ехали люди. Находившийся там мужчина начал задавать школьнику разные вопросы, а когда лифт спустился на первый этаж, набросился на него и начал бить. Он сорвал с подростка одежду, отобрал сумку и вытащил из нее все содержимое. Мужчина сломал подростку два зуба, разбил губы и нос, сломал телефон.
Инцидент с избиением подростка в лифте многоэтажки в Краснодаре взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. Личность подозреваемого установили, им оказался 31-летний Сиражутдин Магомедов. Его задержали и поместили под стражу. Нападавший решил, что подросток закладывал наркотики, поэтому начал высказывать ему претензии.