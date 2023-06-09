Ребенок просил о помощи: мать школьника, избитого в лифте в Краснодаре, рассказала о состоянии сына

По словам женщины, сейчас ее сын чувствует себя хорошо. Ссадины и ушибы уже зажили, но поврежденные зубы еще не лечили.

«Вчера ездили к следователю, так он когда рассказывал опять, как его били, у него руки затряслись, бедный ребенок. Вроде не показывает, что переживает, но видно, что волнуется», — рассказала мама подростка.

Также женщина сообщила о том, что с семьей нападавший так и не вышел на связь, извинений они не получали. Мать подростка выразила недоумение по поводу безучастного поведения очевидцев, которые видели, как мужчина бьет ее сына, но не пришли на помощь.

«Самое ужасное, что ребенок просил о помощи, а мужчина и девушка ничего не сделали, стояли ручки сложив, и им за это ничего не будет», — цитирует «АиФ-Юг» мать пострадавшего школьника.