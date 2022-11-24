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Расследование по факту стрельбы в Крымске взял под контроль центральный аппарат СК РФ

Происшествия
24.11.2022 21:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/rassledovanie-po-faktu-strelby-v-krymske-vzyal-pod-kontrol-tsentralnyj-apparat-sk-rf
Расследование по факту стрельбы в Крымске взял под контроль центральный аппарат СК РФ
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла 24 ноября около 17:00 возле торгового центра «Славянский». Мужчина открыл огонь по прохожим. В результате погибли три человека, один госпитализирован. Стрелок покончил с собой.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять расследование убийства троих человек и покушения на убийство четвертого под контроль в центральном аппарате ведомства.

Он также поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову в кратчайшие сроки представить доклад о первоначальных следственных действиях и мотивах преступления, причинах и условиях, способствовавших его совершению, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Крымска застрелил трех человек 24 ноября 0 возле ТЦ «Славянский». Затем он покончил с собой. Еще одного человека госпитализировали. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших.

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