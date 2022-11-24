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В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие

Происшествия
24.11.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-muzhchina-otkryl-strelbu-vozle-torgovogo-tsentra-est-pogibshie
Видео «Кубань 24»

Неизвестный открыл стрельбу 24 ноября возле ТЦ «Славянский» на улице Синева.

«На место выехало руководство Крымской межрайонной прокуратуры, организована проверка ,выясняются причины произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Предварительно, мужчина застрелил троих. Сам стрелявший также погиб», — цитирует сообщение правоохранительных органов ТАСС.

На месте работают все оперативные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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