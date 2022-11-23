В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на улице Володи Головатого. В результате инцидента пострадал 36-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности троих возможных участников конфликта. Их задержали и доставили в отделение. Розыск мужчины, открывшего стрельбу, продолжается.

На подозреваемых завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью .

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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