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В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший

Происшествия
23.11.2022 16:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-muzhchina-otkryl-strelbu-est-postradavshij
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел на улице Володи Головатого. В результате инцидента пострадал 36-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности троих возможных участников конфликта. Их задержали и доставили в отделение. Розыск мужчины, открывшего стрельбу, продолжается.

На подозреваемых завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью .

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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