В Сочи 30-летний приезжий открыл стрельбу из-за красивых автомобильных номеров с тремя тройками

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские Сочи задержали по горячим следам 30-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении.

В полицию Хостинского района позвонили очевидцы и сообщили о том, что на улице Яна Фабрициуса произошел конфликт со стрельбой. Правоохранители выехали на место и установили, что неизвестный несколько раз выстрелил из травматического пистолета в мужчину и скрылся на автомобиле. Пострадавший получил огнестрельные ранения обеих ног.

На автомобиль составили ориентировку и передали всем нарядам. Брошенную машину нашли на улице в Центральном районе, номеров на ней не было. Автомобиль осмотрели и сняли отпечатки пальцев. Личность водителя установили, им оказался 30-летний приезжий. Полицейские задержали его на одной из улиц Хостинского района.

Выяснилось, что причиной конфликта стал ВАЗ-2104. Злоумышленник с приятелем приехали к покупателю и потребовали купленную им ранее машину вернуть. Владелец машины отказался отдать «четверку», которой при регистрации дали красивый номер с тремя цифрами 3. Тогда злоумышленник сам снял с легковушки красивый номер, выстрелил в пострадавшего и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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