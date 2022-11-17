Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи 30-летний приезжий открыл стрельбу из-за красивых автомобильных номеров с тремя тройками

Происшествия
17.11.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-30-letnij-priezzhij-otkryl-strelbu-iz-za-krasivyh-avtomobilnyh-nomerov-s-tremya-trojkami
В Сочи 30-летний приезжий открыл стрельбу из-за красивых автомобильных номеров с тремя тройками
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские Сочи задержали по горячим следам 30-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении.

В полицию Хостинского района позвонили очевидцы и сообщили о том, что на улице Яна Фабрициуса произошел конфликт со стрельбой. Правоохранители выехали на место и установили, что неизвестный несколько раз выстрелил из травматического пистолета в мужчину и скрылся на автомобиле. Пострадавший получил огнестрельные ранения обеих ног.

На автомобиль составили ориентировку и передали всем нарядам. Брошенную машину нашли на улице в Центральном районе, номеров на ней не было. Автомобиль осмотрели и сняли отпечатки пальцев. Личность водителя установили, им оказался 30-летний приезжий. Полицейские задержали его на одной из улиц Хостинского района.

Выяснилось, что причиной конфликта стал ВАЗ-2104. Злоумышленник с приятелем приехали к покупателю и потребовали купленную им ранее машину вернуть. Владелец машины отказался отдать «четверку», которой при регистрации дали красивый номер с тремя цифрами 3. Тогда злоумышленник сам снял с легковушки красивый номер, выстрелил в пострадавшего и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: в Сочи возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в посетителя возле бара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
  2. Мэр Краснодара поручил проверить, почему «полысел» исторический квартал в центре
  3. Фейк: в Ейске жильцы пострадавшего при крушении Су-34 дома не получили документы о выселении
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии
  6. Рок-группа «Кино» объявила о выпуске первого за 10 лет альбома
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях