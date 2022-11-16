Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в посетителя возле бара

Происшествия
16.11.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vozbudili-delo-protiv-muzhchiny-ranivshego-okolo-bara-iz-pistoleta-36-letnego-mestnogo-zhitelya
В Сочи возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в посетителя возле бара
Фото t.me/police_sochi

Инцидент произошел вечером 14 ноября. В СКР возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по делу о покушении на убийство 36-летнего сочинца.

По данным следствия, мужчины не были знакомы друг с другом. Вечером 14 ноября они были в кафе на улице Чайковского. Одновременно они вышли на улицу и поссорились на бытовой почве. Злоумышленник достал травматический пистолет и не менее трех раз выстрелил оппоненту в лицо и в живот. Убить пострадавшего стрелявшему не удалось, так как ему помешали очевидцы.

На место прибыли медики, они оказали раненому своевременную помощь и госпитализировали его с множественными, в том числе проникающими, огнестрельными ранениями. Пострадавший сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие собирает доказательства, назначены судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Сочи открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в баре. Стрелка задержали прибывшие на место сотрудники ППС.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый год без «Гарри Поттера»: Warner Bros. запретила показывать свой контент на российском телевидении
  2. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  3. Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Минприроды не подтвердили информацию о массовом падеже зайцев в Тимашевском районе
  6. На Красной Поляне спасатели во время учений эвакуировали застрявших на канатной дороге туристов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях