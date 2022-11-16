В Сочи возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в посетителя возле бара
Инцидент произошел вечером 14 ноября. В СКР возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по делу о покушении на убийство 36-летнего сочинца.
По данным следствия, мужчины не были знакомы друг с другом. Вечером 14 ноября они были в кафе на улице Чайковского. Одновременно они вышли на улицу и поссорились на бытовой почве. Злоумышленник достал травматический пистолет и не менее трех раз выстрелил оппоненту в лицо и в живот. Убить пострадавшего стрелявшему не удалось, так как ему помешали очевидцы.
На место прибыли медики, они оказали раненому своевременную помощь и госпитализировали его с множественными, в том числе проникающими, огнестрельными ранениями. Пострадавший сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие собирает доказательства, назначены судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю. Расследование уголовного дела продолжается.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Сочи открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в баре. Стрелка задержали прибывшие на место сотрудники ППС.
- Новый год без «Гарри Поттера»: Warner Bros. запретила показывать свой контент на российском телевидении
- В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
- Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Минприроды не подтвердили информацию о массовом падеже зайцев в Тимашевском районе
- На Красной Поляне спасатели во время учений эвакуировали застрявших на канатной дороге туристов