В Сочи возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в посетителя возле бара

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Инцидент произошел вечером 14 ноября. В СКР возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по делу о покушении на убийство 36-летнего сочинца.

По данным следствия, мужчины не были знакомы друг с другом. Вечером 14 ноября они были в кафе на улице Чайковского. Одновременно они вышли на улицу и поссорились на бытовой почве. Злоумышленник достал травматический пистолет и не менее трех раз выстрелил оппоненту в лицо и в живот. Убить пострадавшего стрелявшему не удалось, так как ему помешали очевидцы.

На место прибыли медики, они оказали раненому своевременную помощь и госпитализировали его с множественными, в том числе проникающими, огнестрельными ранениями. Пострадавший сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие собирает доказательства, назначены судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Сочи открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в баре. Стрелка задержали прибывшие на место сотрудники ППС.