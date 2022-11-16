Житель Сочи открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в баре

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел возле одного из баров на улице Чайковского.

По данным следствия, двое посетителей вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. На улице 41-летний местный житель достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Стрелка задержали прибывшие на место сотрудники ППС. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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