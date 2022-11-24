СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка

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Мужчина застрелил трех человек 24 ноября около 17:00 возле ТЦ «Славянский» и покончил с собой. Еще один человек госпитализирован с огнестрельным ранением. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 66-летний житель Крымска несколько раз выстрелил из ружья в своих знакомых 39 и 53 лет. Мотивом стали личные неприязненные отношения. От полученных ран мужчины скончались на месте.

Кроме того, из того же ружья злоумышленник выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего устанавливается. Также подозреваемый ранил 61-летнего мужчину. Его госпитализировали. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы преступления. Ход расследования находится под контролем главы краевого следственного управления Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, двое погибших в работали в медицинском центре на улице Комарова. Их подозреваемый застрелил в помещении медцентра. После этого мужчина вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте также работают сотрудники Крымской межрайонной прокуратуры.