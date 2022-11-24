Кондратьев выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Крымске

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Житель Крымска 24 ноября застрелил трех человек возле ТЦ «Славянский» и покончил с собой. Еще один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

«Сегодня в Крымске произошла трагедия — местный житель устроил стрельбу возле торгового центра. Погибли ни в чем не повинные люди. Приношу искренние соболезнования родным. Один человек ранен и сейчас находится в больнице. Ему оказывают помощь врачи. Если потребуется — подключим возможности краевых клиник», — написал губернатор в Telegram.

Глава Кубани обсудил случившееся с главой Крамского района Сергеем Лесем.

«Поручил району взять на себя организацию траурных мероприятий. Оказать помощь и поддержку семьям погибших», — сказал Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 66-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья в своих знакомых 39 и 53 лет. Они скончались на месте. Также он выстрелил в еще одного прохожего, убив его. Кроме того, стрелок ранил 61-летнего мужчину. Он находится в больнице.