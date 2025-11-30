Пять украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем утром 30 ноября

Российские военные в воскресенье утром отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

С 8:00 до 12:00 30 ноября дежурные средства ПВО перехватили и сбили 10 дронов противника, в том числе 5 в небе над Краснодарским краем.

Также четыре БПЛА ликвидировали над территорией Крыма, еще один — над Республикой Татарстан, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 18:00 до 23:00 29 ноября дежурные средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Черным морем. Еще семь беспилотников над территорией Краснодарского края и шесть над Черным морем уничтожили в течение ночи. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Кубани с 1:24 30 ноября. Его отменили в 10:17.

Фрагменты сбитых ночью 30 ноября украинских БПЛА повредили жилые дома в Славянске-на-Кубани и Анапе. Пострадавших среди населения нет.

