Пять шагов, чтобы избавиться от тяги к сладкому

Если вы задумались о том, что бы избавится от тяги к сладкому, значит на то есть причины.

Возможно вы их сами себе придумали и со здоровьем у вас все в порядке, явная угроза диабета отсутствует, фигура идеальная, лишних килограммов не наблюдается. Но даже если это так, ограничение в употреблении сладкого все равно пойдет на пользу. Если же сахар присутствует в вашей жизни в чрезмерном количестве стоит с ним быть осторожнее. Полностью исключить его из употребления вряд ли получится, а вот ограничить до разумных пределов вполне реально.

Без резких движений

Не нужно давать себе обещаний раз и навсегда распрощаться с сахаром и сладостями. Это приведет только к срывам и мукам совести, которые так просто «заесть» шоколадкой или печенькой. Действуем постепенно.

Сначала из рациона исключаем сладости один день в неделю. Потом позволяем себе лакомство через день. Спустя некоторое время оставляем один «загрузочный» день в неделю, в месяц, по праздникам и с радостью понимаем, что становимся равнодушны к сладкому. Разумеется, если к практике постепенного ограничения добавляем другие шаги.

Голод — наш враг

Голодать, даже в «лечебных» целях нельзя. Велико искушение перебить чувство голода чем-нибудь сладеньким. Есть нужно пять раз в день — завтрак, обед, ужин и два легких перекуса. Это проверенный способ снизить тягу к сладкому и вообще к перееданию.

Очень важный прием пищи — утренний. Даже если вы привыкли ограничивать завтрак чашкой кофе, мобилизуйте внутренние резервы и заставьте себя съесть с утра что-либо с высоким содержанием белка: йогурт, яйца, нежирный творог или пару ломтиков сыра. Соблюдая баланс белков, жиров и углеводов мы препятствуем скачкам уровня инсулина и глюкозы в крови, а значит пресекаем тягу к сладкому.

Сладкий сон

Бессонница, хронический «недосып» провоцируют тягу к сладкому. Этому есть физиологическое объяснение — нарушение сна снижают уровень таких гормонов, как грелин, лептин и инсулин, значительно увеличивая потребность в сахаре. Кроме того не выспавшийся человек сложнее сопротивляется искушениям. Здоровый полноценный сон играет важную роль в борьбе за независимость от сладкого.

Овощные соки и домашние десерты

Овощные соки не только выводят лишний сахар из организма, но и насыщают его полезными минералами, витаминами и микроэлементами цинка, хрома, магния, нехватка которых провоцирует тягу к сладкому. Заведите себе привычку выпивать раз в день стакан свежевыжатого морковного, яблочного или классического зеленого сока из капусты, огурца, сельдерея, петрушки.

Альтернатива сладким бомбам из кондитерской — домашние сладости и десерты, приготовленные с натуральными сиропами, например финиковым или из топинамбура. Во-первых вы сами сможете контролировать количество сахара в составе, во-вторых его можно заменить подсластителями, к примеру, той же стевией или архатом, в третьих без них можно легко обойтись и съесть на десерт пару орехов, немного сухофруктов или домашней пастилы.

Контроль эмоций

Не нужно заедать эмоции сладеньким. И не важно какие — положительные они или негативные. При эмоциональной нагрузке лучшее средство справиться с нахлынувшими чувствами — сделать несколько физических упражнений. Выйти на прогулку. Подышать свежим воздухом. Настроение стабилизируется без применения конфет!

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