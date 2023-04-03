Пять продуктов для очищения печени

Печень — главный фильтр человеческого организма. Она помогает расщеплять и выводить токсины алкоголя, лекарств, химические соединения, а также продукты обмена веществ. В здоровом организме очищение печени происходит постоянно и не требует помощи.

Однако токсины и продукты обмена, накапливаясь, способны разрушать клетки печени. Воспаление и гибель клеток печени ведет к фиброзу. Нормальные клетки заменяются соединительной тканью, и печень теряет способность выполнять свои функции.

Чистку печени лучше доверять профессионалам, ведь большинство препаратов усиливают выработку и выведение желчи, что, в свою очередь, может привести к образованию желчных камней.

Прежде чем решиться на «чистку», убедитесь, что не страдаете холециститом, панкреатитом или гепатитом. Также противопоказанием являются камни в желчном пузыре, нарушение оттока желчи, беременность и период кормления грудью. Перед чисткой врач назначит обследования. Это может быть УЗИ, рентген или дуоденальное зондирование.

Если противопоказаний нет, вы можете помочь своей печени, скорректировав рацион. Исключите жареное, копченое, слишком соленое и острое. Не употребляйте консервы и жирные мясные бульоны. Ешьте больше овощей и фруктов, а также нежирных кисломолочных продуктов. Не забывайте добавлять в рацион растительные масла, отруби и овсянку. Все это поможет оттоку желчи. Также есть ряд продуктов, являющихся незаменимыми помощниками в чистке печени.

Белокочанная капуста

Она помогает выводить токсины, богата витаминами. Для чистки печени можно есть ее в квашеном виде или как салат, заправленный растительным маслом.

Морковь

Этот овощ также эффективно выводит токсины, чистит печень и кишечник. Натертая сырая морковь с растительным маслом — прекрасный способ очистки. Можно добавить орехов.

Клюква

Кладезь витаминов, помощник иммунитета и источник молодости. Морсы из клюквы помогут почистить печень и зарядят хорошим настроением.

Свекла

Этот овощ не только чистит печень и кишечник, но и содержит антиоксиданты, замедляющие рост раковых клеток. Чтобы почистить печень, свеклу нужно есть сырой, заправив растительным маслом. Можно приготовить фреш и пить трижды в день по половине стакана в течение недели.

Огурцы

Фреш для печени можно приготовить и из огурцов. Схема приема и дозировки те же, что и у свекольного сока.

Кроме того, желчегонным эффектом обладают тыква, спаржа, помидоры, укроп, шпинат, петрушка и кинза. Также печень любит цитрусовые, яблоки, клубнику, бананы и инжир.

Главное помнить, что все эти продукты не решат уже имеющиеся проблемы с печенью. Не забывайте о регулярных обследованиях у врача.

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