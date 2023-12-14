Путин ответил на вопрос пенсионерки из Краснодара о росте цен на яйца

Во время прямой линии 14 декабря к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница Краснодарского края Ирина Акопова с вопросом о причинах подорожания куриных яиц.

По словам обратившейся к президенту пенсионерки, цены на куриные яйца, как и на курицу, в последнее время увеличились более чем в два раза.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Говорит, что у него всё в порядке. А я ему ответил, что у граждан наших есть проблемы», — пошутил в начале ответа президент.

Владимир Путин отметил, что тема роста цен не нова, но в этом году есть новые проявления. Речь идет, в частности, о стоимости яиц. По словам главы государства, у роста цен на этот продукт есть две причины. Путин объяснил, что спрос увеличился, а объемы производства нет. Вторая причина роста цен — вовремя не был открыт импорт.

Президент подчеркнул, что решения по этому вопросу приняты, ситуация вскоре должна улучшиться.

«Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», — сказал Владимир Путин.

После этого президент извинился за такой «сбой» со стороны правительства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 28 ноября по 4 декабря цены на куриные яйца на Кубани подскочили на 6,9%, что стало самым значительным повышением стоимости среди других продуктов. А в ноябре средняя потребительская цена на куриные яйца в регионе выросла почти на 20%. При чем за год куриные яйца в Краснодарском крае подорожали на 50%. В Совете Федерации 12 декабря рассказали, что куриные яйца могут подешеветь к весне. По данным Минэкономразвития РФ, кабмин поддержал инициативу установить с 1 января по 30 июня 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца.