Путин обсудил новые технические решения на СВО с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 16 августа провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В заседании приняли участие глава кабмина РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов и другие члены правительства.

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», — отметил Путин.

Первым свой доклад начал глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, находясь на одном из пунктов управления. Он вышел на связь в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 16 августа ВС РФ отразили очередной удар со стороны Украины. Силы ПВО уничтожили 12 ракет ATACMS, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Этой же ночью ВСУ попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, над акваторией Черного моря перехватили и уничтожили пять беспилотников. Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

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