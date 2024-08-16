Это наша земля: штурмовик из Краснодарского края рассказал, почему пошел на СВО

В рамках проекта «Герои спецоперации Z» стрелок штурмовой группы «Шторм» с позывным «Туман», сын потомственного кубанского казака рассказал, почему решил отправиться в зону специальной военной операции.

По словам бойца, в зоне СВО он сражается за земли, которые исторически принадлежали России, а теперь ими управляют националисты, контролируемые извне.

«Я сам с Кубани. Отец у меня потомственный казак. Сам пошел сюда добровольно, по зову сердца. Потому что считаю, что это наша земля. Это земля России. Она принадлежала нам тысячи лет, и она будет нашей. И те западные «желающие» — наемники, националисты, нацисты. Кто там собрались — мы их выбросим. Мы их в 1945-м выбросили и сейчас выбросим. И мы будем воевать до конца. Не за деньги, ни за что-то. Наши бабушки, дедушки жили здесь. Как мы это отдадим?», — подчеркнул штурмовик.

Мужчина отметил, что силы сражаться за свою землю бойцам придает уверенность в том, что «за нами — правда, и с нами — Бог». И, конечно, поддержка всех тех, кто пишет на фронт письма и отправляет гуманитарную помощь.

«Мы пришли, за нами наши дети придут. Желающих — половина России. И здесь местные поддерживают, идет хорошее взаимопонимание во всем. Из России, помимо гуманитарки, знаете, сколько писем получаем? Дети, взрослые пишут. Целыми рюкзаками получаем их письма. Когда есть время, все это читаем обязательно», — цитирует бойца с позывным «Туман» официальный канал Министерства обороны РФ в Telegram.

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