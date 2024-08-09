До 1,9 млн рублей увеличили выплату за подписание военного контракта на Кубани

По решению главы Кубани Вениамина Кондратьева региональную единовременную выплату участникам СВО увеличили до 1,2 млн рублей. Таким образом, отправляясь из Краснодарского края на СВО по контракту, боец может единовременно получить до 1,9 млн рублей.

Региональная выплата военным, заключившим контракт с Минобороны РФ с 10 августа, теперь составит до 1,2 млн рублей. Кроме того, от 200 до 300 тыс. рублей единовременно выплачивают муниципалитеты Кубани.

Также на прошлой неделе указом президента РФ с 1 августа сумма федеральной выплаты контрактникам подняли до 400 тысяч рублей.

Речь идет об участниках СВО, которые направляются в военные части с территории Кубани, заключили контракт с Минобороны и были отобраны военкоматом в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Помимо этого на Кубани действуют свыше 30 мер поддержки для ветеранов и семей участников СВО. В числе мер поддержки сертификат на санаторно-курортное лечение, освобождение от оплаты за детсад, бесплатное питание школьников, приоритет для поступления ребенка в вуз, частичная компенсация расходов на газификацию и ремонт жилья.

Это уже третье повышение единовременной выплаты на Кубани по решению губернатора в этом году. В феврале выплату подняли с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. В апреле она была увеличена еще вдвое, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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