Единовременную выплату в 300 тыс. рублей для участников СВО ввели в Сочи

О новой выплате объявил мэр Сочи Андрей Прошунин 6 августа на заседании Координационного совета помощи мобилизованным и добровольцам СВО и членам их семей.

Глава города-курорта отметил, что в Сочи помощь участникам специальной военной операции останется приоритетом в социальной политике.

«Предложил ввести в городе новую выплату в 300 тыс. рублей для добровольцев специальной военной операции. Она будет направляться всем, кто обратится в сочинский военкомат и заключит контракт с Минобороны», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

Как отметил градоначальник курорта, вместе с федеральными и региональными выплатами, отправляясь на фронт из Сочи, заключившие контракт участники СВО единовременно смогут получить 1,7 млн рублей.

Кроме того, Прошунин подчеркнул, что до последней минуты активных боевых действий в зоне СВО власти продолжат активно помогать семьям сочинских бойцов.

«Координационным советом рассмотрено свыше тысячи адресных заявок только на оказание финансовой помощи. Из благотворительного фонда семьи получили почти 70 млн рублей», — цитирует Андрея Прошунина пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: контрактники из Геленджика могут получить 1 млн 445 тыс. рублей выплаты.