Контрактники из Геленджика могут получить 1 млн 445 тыс. рублей выплаты

Военный комиссариат Геленджика напоминает о возможности заключения контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

С 1 июня 2024 года каждый, кто примет решение служить по контракту, может рассчитывать на следующие виды поддержки:

единовременная материальная помощь от администрации Геленджика в размере 250 тыс. рублей.

выплата от Министерства обороны РФ – 195 тыс. рублей.

поддержка от губернатора Краснодарского края – 1 млн рублей.

В сумме это составляет 1 млн 445 тыс. рублей, которые будут выплачены в течение 1-1,5 месяцев после заключения контракта. Кроме того, на протяжении обучения, длящегося от одного до трех месяцев, и в дальнейшем военнослужащий будет получать ежемесячное довольствие, начиная от 210 тыс. рублей, в зависимости от звания и выслуги лет.

Служба по контракту открывает перед вами ряд дополнительных преимуществ:

отсрочка платежей по кредитам на период службы плюс 30 дней.

право на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых для вас и ваших близких.

широкий спектр социальных гарантий и льгот.

Если вы заинтересованы и хотите узнать больше, приходите в военкомат Геленджика, расположенный по адресу: ул. Ленина, 34.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-900-243-55-11.



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