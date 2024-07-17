Контрактники из Геленджика могут получить 1 млн 445 тыс. рублей выплаты
Военный комиссариат Геленджика напоминает о возможности заключения контракта на службу в Вооруженных силах РФ.
С 1 июня 2024 года каждый, кто примет решение служить по контракту, может рассчитывать на следующие виды поддержки:
- единовременная материальная помощь от администрации Геленджика в размере 250 тыс. рублей.
- выплата от Министерства обороны РФ – 195 тыс. рублей.
- поддержка от губернатора Краснодарского края – 1 млн рублей.
В сумме это составляет 1 млн 445 тыс. рублей, которые будут выплачены в течение 1-1,5 месяцев после заключения контракта. Кроме того, на протяжении обучения, длящегося от одного до трех месяцев, и в дальнейшем военнослужащий будет получать ежемесячное довольствие, начиная от 210 тыс. рублей, в зависимости от звания и выслуги лет.
Служба по контракту открывает перед вами ряд дополнительных преимуществ:
- отсрочка платежей по кредитам на период службы плюс 30 дней.
- право на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых для вас и ваших близких.
- широкий спектр социальных гарантий и льгот.
Если вы заинтересованы и хотите узнать больше, приходите в военкомат Геленджика, расположенный по адресу: ул. Ленина, 34.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-900-243-55-11.
Кроме того, можно написать в Telegram — @SluzhbaGelen для получения оперативного ответа вопросы.