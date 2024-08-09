С начала 2024 года более 6 тыс. жителей Кубани заключили контракты с Минобороны

Каждый день контракты на военную службу в Краснодарском крае в среднем подписывают 50 человек, сообщили в военном ведомстве.

Только за июль более 1,2 тыс. жителей Кубани пополнили ряды Вооруженных Сил РФ. Так, в краснодарском пункте отбора можно сразу пройти медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. По его результатам, учитывая пожелания кандидата, будущего бойца направляют в место прохождения военной службы.

Как отметили в Минобороны, сейчас наиболее популярны должности операторов БПЛА и FPV-дронов. В Краснодаре для определения начальной подготовки кандидатов на эту специальность используют симулятор управления беспилотниками, сообщает ТАСС.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года порядка 190 тыс. человек заключили контракты с Минобороны РФ.