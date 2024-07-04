С начала года порядка 190 тыс. человек заключили контракты с Минобороны РФ

Об этом 4 июля сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги первого полугодия на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Видеозапись совещания Дмитрий Медведев опубликовал на своей станице в «ВКонтакте». По его словам, среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около 1 тыс. человек. Всего же в текущем году контракты с Минобороны заключили уже около 190 тыс. граждан.

«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1 тыс. человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядком 190 тысячами граждан РФ», — сказал Медведев.

Он отметил, что задача по набору в интересах объединенной группировки войск в 2024 году в целом выполняется.

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