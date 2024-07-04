Путин: объявить о прекращении огня на Украине сейчас мы просто не можем

Президент РФ Владимир Путин 4 июля во время выступления на заседании стран ШОС в Казахстане прокомментировал перспективы для заключения мирного соглашения с Украиной.

Глава государства отметил, что для прекращения ведения боевых действий на Украине обязательно нужны международные договоренности.

«Объявить о прекращении огня, в надежде на то, что другая сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — сказал Путин.

Президент добавил, что российские власти не могут допустить такого сценария, чтобы после прекращения огня противник воспользовался ситуацией для улучшения своего положения: получил новые вооружения и доукомплектовал свою армию с помощью мобилизации.

Путин напомнил ситуацию весной 2022 года, когда для подписания мирного соглашения российские войска отвели от Киева. Однако заранее обговоренных ответных действий от украинских властей после этого так и не последовало, сообщает RT.

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