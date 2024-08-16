Силы ПВО уничтожили 12 ракет ATACMS, пытавшихся атаковать Крымский мост

Ночью 16 августа российские военные отразили очередной удар со стороны вооруженных сил Украины.

Так, дежурные силы ПВО уничтожили 12 ракет ATACMS, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 16 августа Крымский мост был перекрыт на протяжении четырех часов. При этом ВСУ попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, над акваторией Черного моря перехватили и уничтожили пять беспилотников.

Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.