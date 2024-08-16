Движение транспорта открыли спустя 4 часа утром 16 августа на Крымском мосту

Движение транспорта по Крымскому мосту было остановлено с 3:15.

Находящихся на мосту просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение полностью восстановили около 7:15, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

При этом ночью 16 августа ВСУ попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ при помощи БПЛА самолетного типа. Над акваторией Черного моря силы ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников.

Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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