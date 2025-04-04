Пропавшего в лесу Сочи пенсионера обнаружили погибшим спустя 5 дней поисков

Специалисты спасательных служб, лесники и волонтеры в течение пяти дней искали в горах Адлерского района пропавшего 68-летнего местного жителя.

Днем 4 апреля мужчину нашли погибшим в одном из ручьев, впадающих в реку Большую Хороту. Тело через три часа работы нашла спасательная собака. Она сразу обозначила местонахождение своему хозяину — спасателю ЮРПСО МЧС России Алексею Кононову.

«Уже шел третий час работы, мы спускались по ручью. У нас на пути был завал из деревьев, и Мальта проскочила его быстрее меня, я обходил вокруг. В этот момент я услышал, как она гавкнула один раз. Как только я появился в поле ее зрения, она уже начала уверено гавкать — тем самым обозначать, что обнаружила человека», — рассказал спасатель.

Тело погибшего мужчины в носилках вынесли из леса и передали сотрудникам следственных органов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам супруги пенсионера, вечером 30 марта ее муж собирался подняться к руинам древнего храма, которые находится на высоте 634 м над уровнем моря. Женщина ждала супруга рядом с машиной, но из леса мужчина так и не вышел. Тогда сочинка обратилась за помощью в экстренные службы.

На протяжении двух дней — 31 марта и 1 апреля — спасатели несколько раз обследовали тропу, ведущую от автомобиля к вершине горы. Также они осмотрели окрестности храма, все сбросы, овраги и кустарники в радиусе 1 км от храма и все тропы в пределах 5 кв. км. Помимо этого, обследовали тропу, ведущую к селу Вардане-Верино. Днем 3 апреля спасатели нашли очки пенсионера.