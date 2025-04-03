Спасатели нашли очки пропавшего в горах Сочи пенсионера

В Сочи четвертые сутки ищут 68-летнего мужчину, который пропал вечером 30 марта.

На склоне горы Сахарной Головки спасатели обнаружили очки пенсионера. Из разговоров с родственниками пропавшего выяснили, что сочинец интересовался не только руинами храма, но и местностью около истоков реки Большой Хороты. Участники поисковой операции обследовали лесной массив, ведущий к истокам реки.

Сейчас поиски пенсионера продолжаются. На данный момент обнаружить пропавшего не удалось, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам супруги пенсионера, вечером 30 марта ее муж собирался подняться к руинам древнего храма, которые находится на высоте 634 м над уровнем моря. Женщина ждала супруга рядом с машиной, но из леса мужчина так и не вышел. Тогда сочинка обратилась за помощью в экстренные службы.

На протяжении двух дней — 31 марта и 1 апреля — спасатели несколько раз обследовали тропу, ведущую от автомобиля к вершине горы. Также они осмотрели окрестности храма, все сбросы, овраги и кустарники в радиусе 1 км от храма и все тропы в пределах 5 кв. км. Помимо этого, обследовали тропу, ведущую к селу Вардане-Верино.

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